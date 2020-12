Experts hebben goeie redenen om kapsalons dicht te houden: vooral risico voor vrouwen van 60+

Begin december protesteerden kappers en schoonheidsspecialisten hevig tegen het feit dat er voor hun sector geen versoepelingen op tafel lagen. "En dat terwijl we geïnvesteerd hebben om alles veilig te laten verlopen", klonk het boos. Daags na dat publieke protest vroeg federaal coronacommissaris Pedro Facon in opdracht van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) aan de experten: kunnen we de kappers en niet-medische contactberoepen opnieuw openen? De 23 leden van de GEMS-adviesgroep (met daarin onder anderen Erika Vlieghe en Marc Van Ranst) bogen zich over die vraag en kwamen een week later met een antwoord van tien bladzijden.