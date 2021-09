Experts hadden het liever anders gezien: “Te vroeg, maar soms moet je durven”

"Dit is iets te vroeg, maar bon, op een bepaald moment moet je ook durven te springen", zo sprak viroloog Marc Van Ranst in 'Het Journaal' nadat premier Alexander De Croo (Open Vld) had aangekondigd dat de mondmaskers vanaf oktober in hun doosjes mogen blijven voor wie naar een café, restaurant of winkel in Vlaanderen trekt. Hij noemt de versoepeling van één van de laatste maatregelen die vandaag nog geldt "een berekende gok". Dat doet ook z'n collega Steven Van Gucht. "Ik denk dat we iets te snel zijn", zei die. "Het mondmasker is een eenvoudig en goedkoop instrument om het veilig te houden. De grote test komt pas in het najaar, in oktober-november. Misschien zelfs nog iets later. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. We weten dus niet wat er gaat gebeuren de komende weken. Er zijn nog pessimistische modellen die een vierde golf voorspellen." Vaccinoloog Pierre Van Damme hoopt alvast dat we het mondmasker niet plots gaan "verketteren en zwart maken". "Misschien hebben we het nog nodig in de nabije of verdere toekomst."