Experts denken dat we vaccinatiestrategie kunnen versnellen door voorlopig 1 in plaats van 2 spuitjes te geven: “Het is oorlog, we moeten creatief zijn”

Epidemioloog Pierre Van Damme heeft een mogelijke oplossing gelanceerd om méér mensen snéller te vaccineren. Daarbij zouden eerst zo veel mogelijk landgenoten een eerste dosis krijgen. Pas veel later zou aan iedereen de noodzakelijke tweede dosis worden toegediend. Hij krijgt bijval van andere experts, zoals microbioloog Herman Goossens en viroloog Johan Neyts. “Het is oorlog, we moeten creatief zijn”, zegt die laatste.

Vaccinoloog Pierre Van Damme lanceerde het idee - dat momenteel ook onderzocht wordt door de Canadese provincie Quebec - zondag in Het Journaal op de vrt en vertelde meteen dat de taskforce die de vaccinatiestrategie voor ons land bepaalt, het zal onderzoeken. “Zo zou je sneller meer mensen kunnen bereiken en kom je sneller tot groepsimmuniteit”, voert Van Damme aan.

De epidemioloog zei dat na de kritiek dat 65-plussers pas vanaf mei gevaccineerd zullen kunnen worden in ons land. Normaal gezien zou de tweede dosis van het vaccin drie weken na de eerste moeten volgen, maar dat kan verlengd worden tot zes maanden. Er is dus een andere aanpak mogelijk.

Groepsimmuniteit

En die tweede inenting uitstellen zou voordelen hebben. “Je kan er sneller de groepsimmuniteit mee doen aangroeien. Een tweede voordeel is dat je iedereen die op de wachtlijst staat, ook de jongeren, iets zou kunnen aanbieden, bijvoorbeeld al voor de zomer. Dat zou mooi meegenomen zijn.”

Van Damme suggereerde zelfs dat op die manier voor de zomer de hele Belgische bevolking een eerste dosis kan krijgen. En hij ziet nog een ander voordeel: door deze strategie blijven er minder mensen over waar het virus kan gaan muteren, waarbij hij verwijst naar de Britse variant van het coronavirus die veel onrust veroorzaakt.

De taskforce moet binnen de drie weken een beslissing nemen over het idee. Dat is immers de deadline waarop de mensen van woonzorgcentra die maandag hun eerste dosis toegediend krijgen, een tweede spuitje zouden moeten ontvangen.

Van Damme wordt bijgetreden door microbioloog Herman Goossens in de krant De Standaard. Ook Viroloog Johan Neyts van het REGA Instituut aan de Universiteit Leuven staat erachter, zo vertelde hij vanmorgen in De Ochtend op Radio 1. “In Engeland en Zuid-Afrika begint een nieuwe (besmettelijker, red.) variant te circuleren. Als die hier voet aan land zet, moeten zo veel mogelijk mensen beschermd zijn. Door een ontdubbeling van de vaccinaties kunnen we meer mensen inenten.”

Effectiviteit

Die ontdubbeling zou weinig veranderen aan de effectiviteit van het vaccin. “Uit een studie met het vaccin van Pfizer blijkt dat het na een eerste dosis ook al een goede bescherming geeft, tot 90 procent. De tweede dosis dient om die bescherming optimaal te maken en het geheugen van ons lichaam te activeren voor een maximaal effect. Maar met die activering van het geheugen kan je gerust zes maanden wachten.”

Een en ander zou volgens Neyts naar voren komen uit enkele fase drie-studies bij een beperkt aantal mensen. “We moeten overwegen wat we willen. Nemen we een klein risico en gaan we voor een maximale uitrol met één spuitje? De nieuwe varianten in Engeland en Zuid-Afrika kunnen blijkbaar ook kinderen makkelijker infecteren. We moeten er alles aan doen opdat die nieuwe varianten niet kunnen circuleren bij ons. De vijand staat voor de deur. Het is oorlog, we moeten creatief zijn.”

Volgens Neyts kan het zinvol zijn om enkele uitzonderingen te maken en bijvoorbeeld bewoners van woonzorgcentra en mensen boven 75 of 80 jaar wél meteen een tweede injectie te geven na drie weken.

“We weten niet ho lang de bescherming duurt na de eerste inspuiting”, zegt hij nog. “Een tweede dosis is belangrijk voor de langetermijnbescherming. Het kan dat we over 24 maanden zelfs nog een derde keer zullen moeten vaccineren. Dat zal blijken uit studies, onder meer bij testpersonen die hun eerste prik al in juni kregen.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbrou­c­ke (sp.a) wil geen overhaaste conclusies trekken. “Ik heb de opdracht gegeven aan de taskforce om medisch te bekijken of het een goede zaak zou zijn om het vaccinatieschema te veranderen”, reageert hij in De Ochtend.

Juridisch

“Ik heb daarnaast ook de opdracht gegeven aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen om dit juridisch te bekijken”, gaat hij verder. “Dit vaccin is erkend door het Europees Geneesmiddelenagentschap en de goedkeuring om het te gebruiken is gebaseerd op de afspraak dat het twee keer wordt toegediend met 21 dagen ertussen. Het federaal agentschap zal de zaak dus juridisch bekijken: stél dat medici het een goed idee vinden om het schema te veranderen, wat moeten we dan doen ten opzicht van de EU, die hier toch wel de baas is?”

Een exacte timing voor de beide opdrachten wil de minister niet geven.

