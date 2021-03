Experts blikken een jaar vooruit: welke maatregelen gelden nog in 2022?

De voorbije dagen hebben we achterom gekeken naar ‘het jaar sinds de lockdown’, en het was geen al te fraai beeld. Laat ons eens vóóruitblikken: waar zullen we midden maart 2022 staan? Hoe virulent is het virus dan nog? Zijn er dan nog maatregelen van kracht of hoeft niemand meer om versoepelingen te smeken? Hoe zal het ‘rijk van de vrijheid’ er dan uitzien? Al hebben ook zij geen glazen bol, vragen we het aan virologen Marc Van Ranst (56) en Steven Van Gucht (44) en biostatisticus Geert Molenberghs (58).