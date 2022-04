Expertencomité discreet gestart met evaluatie abortuswet

Investeren in groene warmte, restwarmte of stadsver­war­ming? Vraag steun aan Vlaamse overheid, die budget van 32 miljoen euro voorziet

Wie investeert in projecten rond groene warmte, restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming kan tussen 2 mei en 16 mei steun aanvragen bij de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) lanceert via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een nieuwe projectoproep. Voor de call is een budget van 32 miljoen euro voorzien.

15:36