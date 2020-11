Experten zien lichtje aan einde tunnel: “Daling positiviteitsratio maakt me hoopvol”

Hoewel de coronacijfers in ons land blijven stijgen , gloort er toch een sprankeltje hoop. Meer bepaald in de daling van de positiviteitsratio: het aantal geteste mensen dat positief blijkt te zijn. Die daling is volgens experts nu al enkele dagen zichtbaar. Terwijl er door het gerichter testen eerder een toename verwacht zou worden.

“Voorzichtig optimistisch” noemt Dirk Devroey - professor Huisartsgeneeskunde en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB - zich op Twitter. “Vooral de daling van de positiviteitsratio maakt me hoopvol”, schrijft hij. “We zouden verwachten dat deze ratio zou toenemen door het gerichter testen, niet dus. Een goede reden om nu maximaal de maatregelen na te leven.”

Ook viroloog Marc Van Ranst ziet de daling en ook hij noemt ze “hoopvol”. Dat zei hij maandagmorgen in een gesprek met HLN LIVE. “We zien dat de positiviteitsratio na een piek te hebben bereikt van ongeveer dertig procent, nu toch al een paar dagen aan het dalen is. Dat is goed.”

R-getal

“We zien ook dat het reproductiegetal of het R-getal (dat aangeeft hoeveel andere mensen iemand met Covid-19 besmet: een getal boven één betekent dat het virus uitbreidt, een getal onder één dat het krimpt, red.) in een aantal provincies onder de één begint te raken. In Brussel, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant bijvoorbeeld.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Van Ranst waarschuwt dat enkele andere getallen wél nog een tijdje zullen blijven stijgen. Hoewel er nu al een minder sterke groei tot zelfs een stabilisering zichtbaar begint te worden in de cijfers, stijgt het aantal bedden dat ingenomen wordt op intensieve nog altijd. “Daar houden we ons hart een beetje voor vast”, zegt hij. “De ziekenhuisopnames die er nu aankomen, komen eigenlijk van de positieven die er een aantal dagen geleden waren. We weten dat het er veel waren, het is dus niet moeilijk om te voorspellen dat het aantal mensen dat in het ziekenhuis zal belanden en op intensieve zorg, nog een tijdje zal stijgen. Dat wordt heel erg op het randje. Het wordt erg oncomfortabel voor de ziekenhuizen en de mensen die er werken.”

Overlijdens

Ook het aantal overlijdens zal nog een tijdje omhoog blijven gaan, volgens Van Ranst. “Ik hoop en denk niet dat we teruggaan naar de scenario's van 600 doden per dag zoals in de eerste golf”, zegt hij. “Alles hangt ervan af of we het in de woonzorgcentra zullen kunnen blijven beheersen.”

Ook hoopvol: volgens Van Ranst zien we dat na een tweede golf de daling van de cijfers sneller gaat dan na een eerste golf. Dat was onder meer te zien in Israël. “Het hangt er ook van af hoe wij de maatregelen gaan opvolgen”, zegt hij nog. Dat we in zes weken tijd het aantal besmettingen weer voldoende naar beneden zullen krijgen om te kunnen versoepelen, acht hij echter “misschien wel moeilijk”.

Bekijk ook: Van Ranst: “Vanaf volgende week zou daling er moeten zijn”