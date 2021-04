Experten willen meer bezoek mogelijk maken voor rusthuisbewoners

Nu heeft elke rusthuisbewoner recht op twee knuffelcontacten, indien hij of zij verblijft in een woonzorgcentrum waar 90 procent van de bewoners gevaccineerd is. "Er is het verlangen om dat wat uit te breiden", zegt Jan De Maeseneer, professor eerstelijnsgezondheidszorg.

Mogelijk worden ook andere regels soepeler. In de meeste rusthuizen is het bijvoorbeeld nog verboden om met een bezoeker een koffie te drinken in de cafetaria.

Topvrouw van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro Margot Cloet vindt dat extra bezoek zeker in de zomer welkom zal zijn, "al moeten we heel voorzichtig zijn", zegt ze. "Maar ik denk wel dat een versoepeling moet kunnen, vooral omdat we zien dat er nog amper bewoners met corona worden opgenomen in het ziekenhuis."

Het is aan de Vlaamse taskforce Zorg om de knopen door te hakken, maar een definitieve beslissing wordt pas binnen twee weken verwacht.