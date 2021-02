Experten vrezen dat 70 procent van bevolking vaccineren onvoldoende is

Het doel van de vaccinatiecampagne is om minstens 70 procent van de Belgische bevolking in te enten. Dit om groepsimmuniteit te verkrijgen. Maar volgens experten zal een vaccinatiegraad van 7 op de 10 onvoldoende zijn om het virus te bedwingen. Volgens hen moet die opgetrokken worden tot 80 of zelfs 90 procent.

De bedoeling was al van in november om zo’n acht miljoen Belgen te vaccineren tegen het coronavirus. Dat getal kwam niet uit het niets, maar was het resultaat van een berekening volgens een algemene formule. Die ging uit van een basisreproductiegetal R0 dat geschat werd op 2,5 tot 3,28. Dat betekent dat honderd besmette personen er 250 tot 328 anderen kunnen aansteken met het coronavirus. Het toepassen van de formule ‘(1-1/R0)x100' gaf als uitkomst een vaccinatiegraad van 60 tot 70 procent.

Maar. In november wisten we nog niet dat er besmettelijkere varianten op komst waren, zoals de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse. Op dit moment wordt de helft van het aantal nieuwe besmettingen in ons land veroorzaakt door de Britse variant, en dat aandeel zal nog stijgen. Die varianten stuwen het basisreproductiegetal R0 de hoogte in, waardoor ook de vaccinatiegraad volgens de algemene formule groter wordt. Bovendien gaat de formule uit van een vaccin dat 100 procent werkt, wat in de praktijk niet het geval is.

“Nu weten we dat 70 procent onvoldoende zal zijn om het virus onder controle te krijgen”, concludeert epidemioloog Pierre Van Damme in Het Belang van Limburg. “Daarom moeten we hoger durven mikken.” Van Damme stelt een vaccinatiegraad van 80 procent voorop, wat volgens hem haalbaar moet zijn.

Viroloog Marc Van Ranst bevestigt aan HLN Live dat 70 procent van de Belgen vaccineren niet voldoende zal zijn. “Immuniteit onder de bevolking is inderdaad makkelijker te bereiken met een vaccin dat 95 procent beschermt dan dat het maar 60-70 procent beschermt tegen bepaalde stammen. Dat kan je dan voor een deel oplossen door een groter deel van de bevolking te vaccineren. Maar die 90 procent, dat wordt natuurlijk zeer moeilijk om dat te behalen.” Van Ranst benadrukt dat experten moeten blijven uitleggen aan de mensen hoe belangrijk het is om zich te laten vaccineren.

Over eventuele versoepelingen, nu de cijfers de goede kant opgaan, kijkt Van Ranst in de eerste plaats naar “met meer mensen dan de huidige vier elkaar buiten kunnen ontmoeten”. De viroloog suggereert dat het wel nog te vroeg is om de horeca nu al openen: “Het is nog geen terrasjesweer, denk ik, maar dat komt er wel. Het goeie moment kiezen op de horeca te openen gaat een belangrijke beslissing zijn”.