Experten pleiten voor nieuwe maatregelen: “Mobiliteit bijvoorbeeld beperken met een perimeter”

De cijfers in ons land stagneren waardoor we stilaan een plateau zien verschijnen in de coronacurves. Slecht nieuws, zo waarschuwt professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey. Volgens hem is het hoog tijd voor nieuwe maatregelen. Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) treedt Devroey daarin bij. “Het is belangrijk dat de maatregelen die er zijn, goed worden opgevolgd. Als dat niet voldoende is moeten we er nieuwe maatregelen bijnemen.” Molenberghs denkt onder meer aan een perimeter die onze verplaatsingen beperkt.

De daling in de Belgische coronacijfers is zo goed als tot stilstand gekomen. Waarvoor experts vreesden, lijkt inmiddels onvermijdelijk: we zijn op een plateau in de curves beland en dat plateau is nog veel te hoog met dagelijks meer dan 2.000 nieuwe besmettingen. “Op deze manier halen we pas binnen 14 weken of drie maanden de drempel van 800”, zo schreef Devroey vanmorgen al op Twitter.

En we moeten de grens van 800 zo snel mogelijk zien te bereiken “omdat we de situatie zo meester blijven”, legt Devroey uit bij HLN LIVE. “Dan blijft de ziekenhuiscapaciteit voldoende groot en kunnen we de economie terug op gang trekken. Maar bij 2.000 nieuwe besmettingen per dag ontstaan er nieuwe haarden. Dit zien we nu al in het zuiden van West-Vlaanderen en de grensstreek van Luxemburg waar de cijfers opnieuw stijgen sinds tien dagen. Zo gaan we regelrecht af op een derde golf.”

Ook Biostatisticus Geert Molenberghs benadrukt hoe belangrijk het is om van het plateau af te geraken: “We hebben in juni al eens op een plateau gezeten en zijn toen verder gestegen van 100 gevallen per dag. Nu zitten we nog op 2.000 gevallen per dag en er is nog een behoorlijke ziekenhuisbezetting. We kunnen het ons niet veroorloven om door te stijgen.”

Perimeter

Vooral de huidige maatregelen zouden daarbij beter nageleefd moeten worden maar “de verantwoordelijkheidszin bij een deel van de bevolking ontbreekt op dit moment”, volgens Devroey. “Wat we zien in de mobiliteitscijfers van de telecomoperatoren is dat er nog heel wat mobiliteit is. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen, maar voor de (niet-essentiële, red.) winkels en het werk zijn er heel wat mensen op de baan. Dat betekent dat er ook contacten zijn", zo verduidelijkt Molenberghs. “Het is dus belangrijk dat de maatregelen goed worden opgevolgd. Als dat niet voldoende is moeten we er nieuwe maatregelen bijnemen."

Welke maatregelen dat zouden kunnen zijn? “Wat we sommige landen hebben zien doen, bijvoorbeeld Ierland, is de mobiliteit beperken door een perimeter in te stellen”, aldus Molenberghs. Heel concreet zou het aantal contacten daarmee nog strikter beperkt worden.

Telewerken

Devroey roept tot slot nog eens uitdrukkelijk op om thuis te werken als dat mogelijk is. Uit nieuwe cijfers van Sciensano blijkt immers dat het aantal besmettingen in de bedrijven stijgt. “Arbeiders kunnen natuurlijk niet thuis werken. Maar het zijn de mensen die thuis kunnen werken waarnaar ik een oproep zou willen doen om ook effectief thuis te werken.”