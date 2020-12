Experten ontgoocheld dat avondklok niet is vervroegd in Vlaanderen

Dat de avondklok in Vlaanderen niet vervroegd wordt tot 22 uur, zoals in de rest van het land al het geval is, is een gemiste kans. Dat vindt viroloog Marc Van Ranst. “Dan zouden mensen minder lang feestjes kunnen houden”, klinkt het. Ook verschillende andere experten zijn ontgoocheld na het Overlegcomité en hadden gehoopt op een uniforme avondklok in heel België.

In Vlaanderen geldt een avondklok tot middernacht, terwijl dat in de rest van het land tot 22 uur is. Dat verandert niet, is vrijdag beslist op het Overlegcomité. “Als de avondklok wel was vervroegd, zouden mensen twee uur per dag minder onderweg zijn en zouden ze ook minder lang feestjes kunnen houden”, aldus Marc Van Ranst. De viroloog van de KU Leuven is verder wel tevreden dat er strengere maatregelen opgelegd worden voor mensen die ons land binnenkomen. “Maar de duivel zit in de details. Hoe dit gaat gecontroleerd worden, is belangrijk. Grensverkeer controleren is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker als mensen over de weg komen.”

Biostatisticus Geert Molenberghs zei in de VRT-studio van het Journaal dat alle maatregelen in hun context gezien moeten worden. “Een vervroegde avondklok, maar met een minder gemotiveerde bevolking, heeft waarschijnlijk minder effect dan de avondklok laten waar ze is, maar waarbij het voor de mensen wel heel duidelijk is dat we voorzichtig moeten zijn.” Het hangt met andere woorden niet alleen af van de maatregelen, klonk de nuance. “Al maakt een avondklok die vroeger ingaat, het wel minder gemakkelijk om af te spreken, en legt die zo het contact verder stil.”

Dirk Devroey, VUB-decaan geneeskunde, is ontgoocheld over de beslissingen van het Overlegcomité. “Deze toespraak had twee weken geleden gegeven moeten worden”, aldus Devroey, die eerder deze week pleitte Devroey voor een volledige lockdown. “Sinds 24 november zijn de coronacijfers niet meer gedaald”, zegt hij. “De handhavingsmaatregelen waar men nu over spreekt, hadden toen genomen moeten worden. Er zijn zo veel maatregelen die werken, nu blijf ik op mijn honger zitten.”

Devroey heeft het bijvoorbeeld over de avondklok. “De wetenschap toont dat de avondklok werkt. Het zou ook net die personen treffen die het nu niet zo nauw nemen met de regels. Bovendien was de klok dan tenminste overal in België hetzelfde geweest.”

Ook Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, hoopte dat er een uniforme avondklok in heel België zou ingesteld worden. “Ik had gehoopt dat er een uniforme avondklok zou komen. In zo’n klein landje als het onze is dat wel wenselijk.”", aldus Noppen.

Daarnaast had er volgens Noppen ook misschien moeten ingegrepen worden in het onderwijs. “Maar ik begrijp ook de standpunten van ouders en scholen. Ik spreek vanuit mijn eigen expertise als ziekenhuisdirecteur: wij zien de opnames van coronapatiënten amper nog dalen, dat maakt me erg ongerust.”

Dat er meer gefocust wordt op handhaving bij de regels rond reizen vindt Noppen goed. Hij vraagt zich wel af waarom een negatieve coronatest enkel verplicht wordt voor niet-Belgen die ons land binnenkomen. “Belgen komen toch ook ons land binnen? Daar zou een striktere controle op moeten zijn.”

