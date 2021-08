Experten: nog minstens halfjaar mondmaskers nodig

Tien jaar oude Lukaku-shirts plots de hipste van het stadion: “Op eBay zwieren? Vergeet het”

13 augustus ‘Retro’, ‘vintage’ en ‘klassiek’ passen nog niet - daarvoor is dit hebbeding te jong -, maar toch wordt het tien jaar oude voetbalshirt van Lukaku weer hip, nu hij terugkeert naar Chelsea. Voor deze fans volstaat het om even in hun kelder of kast te duiken.