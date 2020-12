Experten na uitbraak door Sinterklaasbezoek in rusthuis: “Iets doen voor de bewoners: oké. Maar hou het veilig”

De Wever over infiltra­tie drugsben­des in Antwerpen: “Ik bleek op de foto te staan met de 'kingpin’ van zo’n clan”

11 december Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) spreekt in een interview met De Tijd openlijk over infiltratie van de drugsbendes in de haven en in zijn stad. “Ik heb het al meegemaakt dat ik op de foto bleek te staan met de ‘kingpin’ van zo’n clan.”