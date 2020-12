Experten na uitbraak door Sinterklaasbezoek in rusthuis: “Hou de Kerstman alstublieft buiten”

Showbizz Wim Oosterlin­ck: “Als mijn zoon een meisje wil zijn, dan zal ik haar aanmoedi­gen”

10:07 Radiopresentator Wim Oosterlinck pleit voor meer open gesprekken over genderdiversiteit. “Zelfs in een land dat één van de koplopers is van LGBTQ-rechten, zijn er nog steeds mensen die niet durven uitkomen voor hun identiteit”, zegt Oosterlinck in een nieuwe HLN Talks.