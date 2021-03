“Experten hebben soms klinkklare onzin verteld”: professor Bert Blocken weet waarom Vlaanderen nog altijd geen ambitieus ventilatiebeleid heeft

Professor, u zat vrijdagavond naar TerZake te kijken en zag Sciensano-viroloog Steven Van Gucht zitten. U stuurde een tweet: ‘Altijd dezelfde experts uit hetzelfde domein. Twaalf maanden lang. Geen aandacht voor ingenieurs, ondernemers of oplossingen. Ik haak af.’ Waarom die oprisping?

“Ik erger mij daar al een tijdje aan. De corona-berichtgeving is soms te eenzijdig. We praten onafgebroken over de cijfers, over lockdown-maatregelen of over het spanningsveld tussen politici en experts. De eerste maanden kon ik dat nog begrijpen, maar ondertussen heb ik het allemaal al eens gezien en gehoord. Er wordt weinig ‘nieuw’ nieuws gebracht over deze crisis. En als er nieuws komt, dan is het slecht nieuws. We focussen te veel op de problemen, maar niet op de oplossingen.