Experten beantwoorden 8 vragen over de 24/7-cultuur: “Geld is niet de belangrijkste motivator”

Niet langer Telenet, maar Proximus heeft snelste internet: “Meer dan 250 films tegelijk streamen”

Het was zelden zo spannend in de wereld van de ‘vaste internetverbindingen’. Jarenlang stond Telenet in huis halen meteen ook garant voor het snelste internet dat je kon hebben. Maar daar komt verandering in. Proximus lanceert in vijf steden ‘Ultra Fiber’. Wat betekent het voor jou? En hoeveel kost het?