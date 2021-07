Expert Volksgezondheid ziet weinig alternatieven voor PFAS: “Snel innovatie, of heel wat zaken zullen misschien niet meer kunnen”

Expert van de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Juan D. Pineros Garcet, is niet optimistisch dat er snel vervanging zal gevonden worden voor het gebruik van PFAS, de groep vervuilende chemicaliën waartoe ook PFOS behoort . Dat zei hij vandaag in de Vlaamse onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling. "Met het ongelooflijk aantal toepassingen van die stoffen die we dagelijks gebruiken, zou de innovatie wel heel erg snel moeten gaan", zei Pineros Garcet.

De onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling in het Vlaams Parlement hoorde vrijdag opnieuw een aantal experten die meer duidelijkheid moeten geven over de vervuiling rond de site van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Een van hen was Juan D. Pineros Garcet, specialist bij de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de materie.

“Onze samenleving is vergeven van het gebruik van PFAS", zei Pineros Garcet, die benadrukte dat hij ten persoonlijke titel sprak. "Ze zijn overal, en dat komt omdat ze technische eigenschappen hebben die erg praktisch zijn."

PFAS wordt gebruikt voor het water-, vuil, vet- en stofafstotend maken van producten. Het gaat onder meer om regenkledij, pannen en verpakkingen.

Quote De innovatie zou wel heel erg snel moeten gaan. Dat of men gaat zich moeten neerleggen bij het feit dat heel wat zaken in de toekomst misschien niet meer zullen kunnen.

Maar zelfs nu duidelijk is dat PFAS negatieve effecten kan hebben op de gezondheid, ziet Pineros Garcet niet meteen een alternatief. "Ik ben relatief pessimistisch over alternatieven. Dat komt omdat ik tot nu toe gezien heb dat er een heel zwakke link is tussen gezondheids- en milieucriteria en de investeringen in innovatie", zei de expert daarover. Volgens hem blijven die criteria vooralsnog bijzonder algemeen. Hij pleit er dan ook voor om zeer specifieke en technische criteria te ontwikkelen en die te koppelen aan investeringen in innovatie.

"Met het ongelooflijk aantal toepassingen van die stoffen (PFAS nvdr) die we dagelijks gebruiken, zou de innovatie wel heel erg snel moeten gaan", voegt hij er aan toe. "Dat of men gaat zich moeten neerleggen bij het feit dat heel wat zaken die men nu kan en doet, in de toekomst misschien niet meer zullen kunnen. Hoe bepaal je wat essentieel is? Dat zijn heel moeilijke discussies over onze manier van leven", aldus nog Pineros Garcet.

