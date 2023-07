Expert vernietigend voor plan om nachtvluchten te verbieden: “Een vicepremier onwaardig”

INTERVIEW. Zo wil minister Verlinden ervoor zorgen dat uw huis na een ramp sneller hersteld raakt: “Plan ligt klaar”

Twee jaar na de overstromingen leven sommige Belgen in de Vesder-vallei nog steeds in kaduke huizen, liggen bepaalde staten er nog doods bij en staan vernielde bruggen nog in de steigers. Kon dat niet sneller gefikst? Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) denkt van wel. In een gesprek met Het Laatste Nieuws ontvouwt ze haar plannen om de aanpak van rampen en crisissen te verbeteren. “Als we dit uitvoeren, dan maken we België weerbaarder.”