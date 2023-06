Expert schetst somber toekomstbeeld voor Colruyt: “Het wordt overnemen of overgenomen worden. Maar dit is niet lang meer houdbaar”

Waarom is Vooruit de enige regerings­par­tij die groeit in Grote Peiling? Onze journalist legt uit

Van de zeven partijen in de federale regering is Vooruit de enige die beter scoort in de Grote Peiling van HLN en VTM NIEUWS dan bij de verkiezingen van 2019. In de studio van HLN LIVE verklaart politiek journalist Isolde Van den Eynde waarom dat is. “Koopkracht is momenteel een grote bezorgdheid van mensen en Vooruit claimt dat thema, ook op sociale media.” Bekijk hierboven het fragment.