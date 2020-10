Expert radicalisering Karin Heremans: “Wat gebeurd is in Parijs, is onze ergste nachtmerrie”

De schrikwekkende terroristische moord waarbij vrijdag een Parijse leraar geschiedenis het leven liet, doet ook Vlaamse lerarenkamers huiveren. “Wat gebeurd is in Parijs, is onze ergste nachtmerrie”, stelt directeur van het Atheneum Antwerpen en experte radicalisering Karin Heremans in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. Zij merkte vandaag in haar leraarszaal “een zekere polarisering” op. “Iets waar we dienen voor op te letten.”

“We moeten de nuance in het gesprek blijven brengen en niet alle moslims over een en dezelfde kam scheren. Er zijn evenzeer uitingen van rechts-extremisme die de dag van vandaag heel zorgwekkend zijn. We dienen een empathische dialoog te voeren zoals we in het Gemeenschapsonderwijs vooropstellen.”

“Als antwoord op de heel gepolariseerde samenleving hebben we de handleiding ‘Handvaten’ ontwikkeld. In samenwerking met Kazerne Dossin en het Hannah Arendt Instituut ontwikkelen we vormingen over polarisatiemanagement waar we allemaal samen een gedeelde gemeenschappelijke sokkel van basiswaarden verdedigen. Basiswaarden als wederzijds respect, gelijkwaardigheid en openheid staan centraal. De vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te denken proberen we te stimuleren bij onze leerlingen. Belangrijk hierbij is hen nuances aan te brengen: ‘Je mag boos zijn om iets, maar zodra er geweld bij komt kijken, gaat het om problematische radicalisering, dus terreur’”.

Karin Heremans, directeur Koninklijk Atheneum Antwerpen. © Photo News

De aanslag op de Charlie Hebdo-redactie en de moord van vrijdag bespreekbaar maken in de hyperdiverse klassen van het Atheneum is niet altijd even makkelijk, erkent Heremans. “Jaren geleden hebben we hierover echt nagedacht. We proberen de focus te verleggen naar een historische omkadering van de Verlichting en de Verlichtingswaarden om nadien de traditie van cartoons en karikaturen uit te leggen. Hoe dit leeft in de samenleving en dit te illustreren met gevallen die betrekking hebben op onze eigen cultuur.” Een van de voorbeelden die Heremans aanhaalt, is de komische film ‘The Life of Brian’ van Monty Python die in 1979 christelijke fundamentalisten deed steigeren.

“We willen onze leerlingen alle hoeken van de vrije meningsuiting laten zien om zo over te gaan naar het beeldverbod binnen de islam en ook dat historisch te kaderen. Wat verhelderend werkt voor leerlingen is hen te confronteren met Arabische miniaturen uit de 14e eeuw die mijn leerkrachten hebben gevonden. Daar staan Jezus, Abraham, Mohammed en Mozes samen op afgebeeld.”

De vrijdag onthoofde leerkracht Samuel Paty besprak de Mohammedcartoons in zijn lessen. Zijn leerlingen mochten hun blik afwenden of het lokaal tijdelijk verlaten. Iets waar Heremans geen voorstander van is. “Dat is iets wat ik niet zou doen. Ik zou het echt proberen open te trekken en bespreekbaar maken. Als enkele leerlingen niet willen kijken, kunnen ze op het moment zelf de ogen sluiten. Dan is dat hun eigen persoonlijke keuze. Maar de kwestie aanhalen in de klas zou ik zeker doen. Wat gebeurd is in Parijs, is onze ergste nachtmerrie", aldus nog Heremans.

Duizenden Fransen verzamelden zondag op de Place de la Republique in Parijs om hun afschuw te uiten over de moord. © EPA