Expert ongerust over mentaliteit bij justitie: “Rechters die kinderen terugsturen naar hun verkrachter, dat is crimineel”

REPORTAGE. In woonzorg­cen­trum dat moet sluiten: “We dachten onze oude dag hier te eindigen, zelfs dat is ons niet gegund”

Woonzorgcentrum Zennehart in Alsemberg is één van de drie Vlaamse Orpea-rusthuizen dat moet sluiten. De 78 bewoners bekomen van de eerste schok, zij moeten elders heen. “De enige zekerheid die we hebben, is dat we samen naar de hemel gaan.”