Expert naar aanleiding van de zaak Britney Spears: “Ook bij ons loopt het vaak mis met bewindvoering”

Oud-vrederechter Jan Nolf schat dat zowat 150.000 Belgen door de vrederechter onder bewindvoering zijn gezet. “Het gaat om mensen die om medische redenen niet meer in staat zijn hun financiën te beheren, denk aan dementie of een verslavingsproblematiek. Een kleine minderheid kan zelfs zijn leven niet meer beredderen. Zij worden ook onder persoonlijke bewindvoering geplaatst. De bewindvoerder kan oordelen dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Maar over een intieme keuzes zoals sterilisatie of zwangerschapsafbreking heeft de bewindvoerder niets in de pap te brokken. Het patiëntenrecht voorziet dat de arts beslist of iemand nog in staat is daarover te oordelen.”