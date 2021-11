Expert is niet verbaasd over wantoestanden bij PostNL: “Uw pakje gratis aan huis geleverd: eigenlijk zou dat niet mogen”

Emissie meest vervuilen­de voertuigen in Brussel onevenre­dig hoog

Dieselauto’s die in Brussel rijden stoten onevenredig veel luchtvervuilende stoffen uit. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de emissie van 130.000 voertuigen in de hoofdstad in het najaar van 2020. De studie bevestigt dat het hoog tijd is om de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan uit het stadsverkeer te halen, zeggen de onderzoekers.

