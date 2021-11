Expert gezondheidsrecht: “Juridisch staat niets algemene vaccinatieplicht in de weg”

Advocaat Christophe Lemmens is niet alleen gespecialiseerd in gezondheidsrecht, maar ook gastdocent aan de Universiteit van Antwerpen en lid van de Euthanasiecommissie. “Laat duidelijk zijn dat ik deze materie intussen al zeer grondig heb bestudeerd. Met mijn standpunt ga ik echt niet over één nacht ijs.” En dat standpunt is duidelijk: “Juridisch bestaat geen enkele drempel tegen een vaccinatieplicht voor de algemene bevolking. Het volstaat daarvoor als precedent naar het poliovaccin te verwijzen, dat in ons land in 1966 verplicht werd om onze samenleving geen verdere gezondheidsaverij te laten oplopen. De vergelijking met de huidige coronacrisis ligt voor de hand, als mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. Sterker: het lijkt me juridisch zelfs nòg makkelijker een algemene vaccinatieplicht in te voeren dan enkel een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel alleen. Natuurlijk bevinden de zorgverleners zich in een specifieke situatie door voortdurend in contact te komen met kwetsbaren. En is het logisch dat men dat risico zoveel mogelijk wil inperken. Maar kwetsbare medemensen komen we net als het coronavirus momenteel overal in de samenleving tegen. In de supermarkt, het fitnesscentrum, op restaurant en café... Het huidige probleem stelt zich nog altijd in de ganse maatschappij en niet alleen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Door enkel zorgverleners te verplichten zich te laten vaccineren behandel je ze anders dan de algemene bevolking.”