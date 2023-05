Expert burn-out verliest zelf al haar medewerkers: “Toxisch leider”, “groot ego” en “passief-agressief in haar communicatie”

Julie Colpaert: “Heel veel mensen hebben het ongeval in Zaventem zien gebeuren”

Heel wat personen waren namiddag getuige van het gruwelijke schouwspel waarbij twee jongeren onder een trein terechtkwamen in Zaventem. Dat gebeurde na een uit de hand gelopen vechtpartij. “De scholen waren net uit dus er was veel jeugd aanwezig”, zegt Julie Colpaert bij VTM Nieuws. “Iedereen wordt opgevangen in een middelbare school in de buurt en krijgt daar hulp van Slachtofferhulp. Want wat er hier gebeurd is, is verschrikkelijk."