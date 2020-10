Expert berekent: “Over 20 dagen liggen diensten intensieve zorgen helemaal vol”

Als de huidige trends zich doorzetten, zullen de diensten intensieve zorgen in ons land over ongeveer 20 dagen helemaal vol liggen. Dat zegt fysicaprofessor Nicolas Vandewalle van de Universiteit van Luik, die met zijn SEIR-rekenmodel coronacurves in kaart brengt.

Vandewalle gebruikt een zogenaamd 'ziektecompartimentenmodel’, een wiskundig model waarmee je hypotheses kan maken over de uitbreiding van een besmettelijke ziekte. Hij voert daarin de cijfers in die onze overheid elke dag bekendmaakt over onder meer het aantal besmettingen, het aantal patiënten in onze ziekenhuizen en het aantal patiënten op de diensten intensieve zorgen.

“Als ik het SEIR-model extrapoleer met de huidige cijfers en tendensen, zullen de diensten intensieve zorgen over ongeveer 20 dagen helemaal verzadigd zijn”, klinkt het. “Hou ook in gedachten dat we in maart vijftien dagen van lockdown nodig hadden om de curve weer omlaag te doen gaan.”

De coronacijfers in ons land zitten al enkele weken fors in de lift. Tussen 5 en 11 oktober werden gemiddeld 5.421 nieuwe besmettingen per dag gemeld, een verdubbeling in vergelijking met de week ervoor. Gisteren lagen er al 1.777 patiënten in het ziekenhuis, van wie 313 op de diensten intensieve zorgen. Ter referentie: als we in de laatste of hoogste fase zitten van het stappenplan voor de ziekenhuizen, zal er een maximale capaciteit zijn van 8.000 bedden op de gewone corona-afdelingen en ruim 2.000 op de diensten intensieve zorgen.

Overlegcomité

Het ziet er evenwel niet naar uit dat de overheid zal laten betijen. Vrijdagmiddag komt het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land samen om te vergaderen over de verdere aanpak van de coronacrisis. De kans is groot dat de coronamaatregelen aangescherpt zullen worden. Dat is ook in onze buurlanden al gebeurd.

Premier De Croo (Open Vld) liet donderdagmiddag in het Parlement al verstaan dat de situatie “bijzonder ernstig” is. De maatregelen van vorige week zullen volgens hem effect beginnen te krijgen, maar er zal nog altijd een groei zijn in de cijfers. “Daarom ben ik ervan overtuigd dat nieuwe maatregelen nodig zijn.”

