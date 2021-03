Exit uit lockdown lijkt plots weer veraf

Harelbeke Vier leerlingen komen onder school­poort terecht in Harelbeke: jongen (7) zwaarge­wond afgevoerd naar ziekenhuis

25 maart In basisschool De Wingerd in de Bruyelstraat in Harelbeke zijn vier jonge kinderen gewond geraakt toen de schoolpoort het begaf en op de leerlingen viel. Eén jongen van 7 liep een hoofdwonde en een dijbeenbreuk op maar zal normaal volledig herstellen. Ook twee juffen werden afgevoerd omdat ze enorm onder de indruk waren. “Het kon veel erger afgelopen zijn", beseft ook vervangend directeur Brecht Bossuyt.