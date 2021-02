EXCLUSIEVE REEKS - De geschiedenis van het geslacht Lippens: “De ene mag op bezoek bij Hitler, de ander geeft ons het Zwin”

Aan het begin van de twintigste eeuw is Moerbeke-Waas, de economische en politieke thuisbasis van de familie Lippens, uitgegroeid tot een onineembaar liberaal bastion. Het burgemeesterschap gaat er sinds 1847 over van Lippens op Lippens. Al is in 1895 de opvolger van Auguste — de man die er de macht en de suikerfabriek verwierf — geen “echte” Lippens. Maar Hippolyte de Kerchove Lippens is wel getrouwd met een zus van Auguste en behoort zo ook tot de familie. Na de dood van deze aangetrouwde oom is het in 1906 aan Maurice (1875-1956), de kleinzoon van Auguste en zoon van de Gentse burgemeester Hippolyte. Net als zijn grootvader bekleedt Maurice een bijzondere en zeer belangrijke plaats in het geslacht Lippens.