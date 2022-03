EXCLUSIEVE PEILING. De oorlog in Oekraïne maakt 3 op de 4 Vlamingen angstig, 62% vreest Derde Wereldoorlog

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier.

Uit een flitsbevraging die onze krant deed over de oorlog in Oekraïne, komen enkele opvallende resultaten naar voren. De enquête, op 15 maart afgenomen bij 1.000 Vlamingen door onderzoeksbureau iVox, focust op drie onderdelen: oorlog, geld en hulp.

Man, vrouw, oud, jong, laaggeschoold of niet, antwoordde op stellingen als: ‘Ik voel me nog altijd veilig na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne’ tot ‘Ik vind het goed dat ons land wapens levert’ en ‘Ik vrees dat het leven zo duur gaat worden dat ik mijn rekeningen niet meer kan betalen’ of ‘Ik vind de aandacht voor de Oekraïense vluchtelingen overdreven’. De antwoorden varieerden van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ of ‘geen mening’. Een overzicht.

We zijn bang

Veel van wat we zien en horen boezemt ons angst in, zeker omdat de oorlog dichter dan ooit woedt. Op familiefeestjes, aan de kassa of op het werk gaat het niet langer over de stijgende coronacijfers, maar over de gruwelbeelden uit Oekraïense steden als Marioepol waar duizenden burgers als ratten in de val zitten. 72,3 procent geeft toe dat het hem/haar angstig maakt. Vooral vrouwen - liefst 8 op de 10 - voelen angst. 7 op de 10 jongeren vrezen dan weer dat dit het begin kan zijn van een Derde Wereldoorlog. 39 procent voelt zich niet veilig, bij de 55-plussers is dat bijna de helft (46,4 procent). Op de vraag of het Westen meer moet doen, of beter: militair moet tussenkomen met meer manschappen, antwoordt 5 op de 10 nochtans ‘neen’. 3 op de 10 vindt ook dat we ons te veel met het conflict bemoeien.

We voelen de financiële gevolgen

Amper 2 op de 10 gelooft niet dat de oorlog in ons land tot een economische crisis zal leiden. 75 procent zegt daarentegen dat ze de financiële gevolgen nu al voelen. Dat is niet onlogisch, want zowat alle sectoren hebben de afgelopen dagen en weken prijsstijgingen aangekondigd: in de supermarkten, in de bouw, in bakkerijen en aan de pomp. 61,2 procent vreest zelfs dat het leven zo duur zal worden dat hij/zij de rekeningen niet meer zal kunnen betalen. Dat doemscenario is het grootst bij Vlamingen jonger dan 34: daar vreest 7 op de 10 voor een lege bankrekening.

We willen solidair zijn, maar...

Hoewel de oorlog ons erg aangrijpt, vindt 3 op de 10 wel dat we te veel aandacht hebben voor de Oekraïense vluchtelingen. Hij of zij is van mening dat we beter meer zouden focussen op de problemen bij ons. Vooral laaggeschoolden (bijna 4 op de 10) vinden dat. De helft vindt ook niet dat we Oekraïners moeten stimuleren naar ons land te komen en 32,9% zegt dat we hen vooral moeten opvangen in de buurlanden. Toch proberen we solidair te zijn: 28,7% heeft al spullen gedoneerd en 4 op de 10 heeft financieel z’n duitje in het zakje gedaan of is dat van plan nog te doen. Vooral 55-plussers blijken guller.

