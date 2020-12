EXCLUSIEVE PEILING. 67% van alle Belgen wil zich laten vaccineren (maar het verschil tussen mannen en vrouwen is groot)

Borsbeek Elektrici­teitspan­ne in Borsbeek nadat kraan hoogspan­nings­ka­bel raakt: “Had hij in zijn cabine gezeten, was hij nu dood”

14:40 In de Hulgenrodestraat in Borsbeek heeft een kraan van een betonmixer een hoogspanningskabel geraakt met een stroompanne in de omgeving tot gevolg. Er zijn geen gewonden, maar de omliggende buurt zat een paar uur zonder elektriciteit. Een enkel huis in de Broekstraat is door een brand in een bijgebouw - veroorzaakt door de kortsluiting - onbewoonbaar verklaard. De omgeving is vrijgegeven en er was weinig verkeershinder door het voorval.