Exclusieve documentaire toont hoe tieners geld verdienen met omgebouwde wapens: “Zelfs klanten die amper 12 zijn”

Crevits investeert 3 miljoen in onderzoeks­in­fra­struc­tuur voor hogescho­len

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) investeert 3 miljoen euro in onderzoeksinfrastructuur voor projecten die de onderzoeksinfrastructuur in hogescholen versterken. In een persbericht noemt ze de hogescholen "een belangrijke speler in het Vlaamse innovatielandschap" die over state-of-the-art-infrastructuur moeten beschikken.

28 december