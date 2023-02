EXCLUSIEF. Wij spraken met Russisch gemeenteraadslid dat ontslag Poetin eiste, maar nu met gezin op de vlucht is: "Niemand weet wat de Russen écht denken”

"Gitaar van 4.000 euro kan je kopen voor 600 euro": enorme kortingen op unieke veiling van failliet Keymusic

Van dj-apparatuur tot gitaren: het is allemaal te koop op een unieke veiling van het failliete Keymusic. In totaal wordt er voor 1,5 miljoen euro aan muziekinstrumenten verkocht en allemaal starten ze aan 85 procent korting. Onze reporter ging kijken naar de beste koopjes in het magazijn. “Muzikanten stellen al maanden hun nieuwe aankopen uit omdat ze hopen een slag te slaan op deze veiling.”

