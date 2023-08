EXCLUSIEF. Wij spraken met de actievoerders die zelfstandige uitbaters Delhaize bedreigen: “We gaan ze laten betalen, misschien luisteren ze dan”

Belgische toeriste (64) op snelwegpar­king in Duitsland overreden door vrachtwa­gen die gewoon doorrijdt

Een 64-jarige Belgische toeriste is op een snelwegparking in Beieren (Duitsland) overreden door een vrachtwagen. De bestuurder van de vrachtwagen zette na het ongeval zijn weg verder alsof er niets gebeurd was. De 64-jarige vrouw, die op reis was met familie, verkeert in levensgevaar. De politie is op zoek naar de vrachtwagenchauffeur.