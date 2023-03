EXCLUSIEF. Wie is David Larmuseau? De CD&V’er die een zorgimperium uitbouwde mét eigen tv-zender. Geniale weldoener of gehaaide zakenman?

Kamer rusthuisbe­wo­ner vier jaar langs buiten gesloten met sleutel: “Iemand op deze manier opsluiten is de allerlaat­ste optie”

Een bewoonster van rusthuis Eureka in Evere bij Brussel werd vier jaar opgesloten in haar kamer. Volgens het personeel is ze agressief naar werknemers en naar medebewoners: “Haar familie heeft een plaats gezocht in de psychiatrie maar die hebben ze niet gevonden.” Het rusthuis staat sinds begin deze maand onder verhoogd toezicht wegens personeelstekort.