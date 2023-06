EXCLUSIEF. Trajectcontroles van steden en gemeenten onder vuur: “Boetes innen belangrijker dan verkeersveiligheid”

Het systeem van trajectcontroles in steden en gemeenten, waarbij hardrijders bestraft worden met GAS-boetes, ligt onder vuur. Justitie is immers niet op de hoogte van die ‘beperkte’ snelheidsovertredingen, en dat kan niet volgens verkeersinstituut Vias. “Je kan elke week geflitst worden met 52 kilometer per uur in een zone 30 en telkens netjes je boete betalen. Maar als je dan op een dag toch voor een politierechter staat na een andere inbreuk, dan weet die dat niet.” En dan is er ook nog de willekeur: zo krijg je in de ene gemeente een waarschuwing en in de andere een boete.