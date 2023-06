EXCLUSIEF. Sven Mary, advocaat van de vader van Sanda Dia: “Iedereen mag nu verdorie dimmen”

Klassenjus­ti­tie, bestaat dat bij ons? Experts leggen uit: “Onze recht­spraak is niet voor iedereen gelijk”

De zaak-Reuzegom heeft de discussie over klassenjustitie helemaal doen oplaaien. Bestaat dat echt in ons land? Wij laten verschillende experts aan het woord. “Justitie is niet neutraal”, zegt professor criminologie en strafrecht Tom Vander Beken (UGent). “Wanneer rechters straffen opleggen, hanteren ze ook vaak onbewust stereotypen: bijvoorbeeld dat de vrouw voor de kinderen moet zorgen en we die dus beter niet opsluiten.”