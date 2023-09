EXCLUSIEF. Strijd om voorzitterschap Open Vld barst los, ‘outsider’ Vincent Stuer stapt in de ring: “Met deze partijtop kán je niet naar verkiezingen”

Recordaan­tal faillisse­men­ten in Vlaanderen in zomermaan­den

Het aantal faillissementen in ons land gaat nog altijd in stijgende lijn, zo blijkt uit de cijfers voor de zomermaanden van studiebureau Graydon. In Vlaanderen werden in juli en augustus 682 faillissementsuitspraken gedaan, ruim 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en een nieuw record. De provincies Vlaams-Brabant (137 faillissementen, +75 procent) en Oost-Vlaanderen (149, +1,36 procent) tekenden voor een absoluut record.