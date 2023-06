EXCLUSIEF. Premier De Croo: “Er zitten in de politiek te veel mensen die niet geloven in ons land”

HET RAPPORT. Vooruit heeft de wind in de zeilen, maar na de verkiezin­gen wacht een pijnlijke boodschap

Als de socialistische partij uit een diep dal kon klimmen na de klap in 2019 tot de enige Vlaamse regeringspartij die in de peilingen stevig groeit, dan is dat dankzij het talent van voorzitter Conner Rousseau. En toch staat Vooruit voor een grote uitdaging na de verkiezingen. Onze punten op 10: dit is het rapport van Vooruit, aan de vooravond van haar congres.