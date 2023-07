EXCLUSIEF. Onze journalist kijkt onderzoeksdossier van bpost in: dankzij ‘inside info’ contract binnengehaald

20 procent meer oproepen naar Touring door hitte in Zuid-Europa

Automobilistenvereniging Touring krijgt zo’n 20 procent meer telefoontjes van Belgen die ziek worden of autopech krijgen in het buitenland. De boosdoener is de aanhoudende hitte in grote delen van Europa. Touring ontvangt nu opnieuw evenveel oproepen als voor de coronacrisis.