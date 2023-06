EXCLUSIEF. OHL-voetballer Sofian Kiyine (25) die met Mercedes A sporthal binnenvloog, spreekt voor het eerst: “Tijd om het echte verhaal te vertellen”

Ze gingen in een zucht de wereld rond, de beelden van Sofian Kiyine. Nog sneller dan de Mercedes A waarmee de OH Leuven-middenvelder eind maart een sporthal in Flémalle binnenvloog. Meteen werd zijn proces gemaakt: hierzie, de zoveelste jonge profvoetballer/brokkenpiloot. En nog gedronken ook, nota bene als moslim in de ramadan. Al die tijd beet Kiyine op zijn lip. Tot nu. “Tijd om het échte verhaal te vertellen”, zegt hij in een exclusief gesprek. “Het beeld dat van mij is geschetst, strookt van geen kanten met wie ik ben.”