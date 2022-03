EXCLUSIEF. Nieuwe onthullingen over dodelijk drama in ‘t Sloeberhuisje: “Kind en Gezin kreeg 30 telefoontjes van bezorgde ouders, maar deed niks”

Ieper Maarten (35) in elkaar geslagen door groepje jongeren na avondje uit: “Herinner me niets meer”

In de Boterstraat in Ieper is Maarten Sierens (35) in elkaar geslagen. Dat gebeurde iets voor 3 uur zaterdagmorgen toen hij onderweg was naar huis na een avondje uit. Hij liep een barst op aan zijn oogkas. De daders zijn een groepje jongeren uit Komen die Ieper wel vaker onveilig maken.

6 maart