EXCLUSIEF. Kim Gevaert en Djeke laten kinderen kennismaken met Congo: “Onze oudste dochter vroeg op voorhand: ga ik daar wel kunnen douchen?”

Vergeet Luca Brecel, hier zijn Ender (7), René (9) en Victor (13): “Voor snooker moet je mentaal sterk zijn. Loopt het fout, mag je niet op tafel kloppen”

Nu Luca Brecel wereldkampioen is geworden, staan de jonge Vlaamse snookerspelertjes nog net iets harder te trappelen om hem ooit op te volgen. We spraken met Ender (7), René (9) en Victor (13). Ze vertellen waarom ze ooit begonnen zijn met spelen, wat er zo leuk is aan snooker en wat ze vinden van de wereldkampioen. “Ik heb alle wedstrijden van Luca gezien. Als er snooker op tv is, mag ik van mijn papa áltijd kijken. Het maakt niet uit hoe laat het is.”