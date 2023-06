EXCLUSIEF INTERVIEW. Premier De Croo: “Te veel politici praten ons land een depressie aan”

HET RAPPORT. Onvoldoen­de voor Open Vld: “Als mensen het niet meer geloven, stopt het”

“Wie gelooft die mensen nog?” Met die slogan zette Yves Leterme de Vld van Guy Verhofstadt weg als ongeloofwaardige veelbelovers. Bijna 15 jaar later blijft die geloofwaardigheid de grootste zwakte van Open Vld. Maar welke troeven heeft de partij wel? Wie zijn de rijzende en vallende sterren? En hoe goed zit de partij nog in haar vel? Dit is het rapport van Open Vld, aan de vooravond van haar congres.