Exclusief in Marbella. Hoe Antwerpenaar Louis De Vries de chique badstad zag veranderen: “Dit is ons Marbella niet meer”

ANALYSE. Van politici tot Plopsa: halen open brieven iets uit? Zelden, leert de geschiede­nis

Een goeie ouwe brief, daarmee is Alexander De Croo niet aan zijn proefstuk toe. In 2010 publiceerde de liberaal er ook één in de kranten, en hij is lang niet de enige politicus. Vooral Mark Rutte kroop regelmatig in zijn pen. En als bedrijven in de penarie zitten, van Plopsa tot Delhaize, levert dat ook een epistel op. Maar haalt die briefschrijverij iets uit? Lees vooral mee.