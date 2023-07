EXCLUSIEF in Marbella. “De politiek rijdt op een scooter, de maffia in een Ferrari”

ANALYSE. Na langste beraad ooit verdict gevallen in terreurpro­ces: “Hun bloed kleeft voortaan aan de handen van Salah Abdeslam”

Als je zelf bijna 3 weken opgesloten hebt gezeten, heb je er als jurylid ongetwijfeld bij stilgestaan wat het betekent om iemand mogelijk voor de rest van zijn leven naar de gevangenis te sturen. Ook al leef je al die dagen in een hotel in de Brusselse rand, compleet afgesloten van de buitenwereld, zonder enig contact met het thuisfront, onwetend over wat er zich nog afspeelt in de wereld. Oekraïne, de Ronde van Frankrijk, bosbranden in Zuid-Europa. Qué?