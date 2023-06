EXCLUSIEF. "Delhaize vandalen" spreken voor het eerst: “Ik besef dat het strafbaar is, maar we gaan door”

Mysteries in Vlaanderen: heeft Napoleon een kind verwekt bij een boerendoch­ter uit Lubbeek? En was 797204 écht het telefoon­num­mer van Will Tura?

Ligt gorilla Gust na 33 jaar nog altijd in de diepvriezer van de Zoo? En wie was de chauffeur die in 1989 Tina Turner een lift gaf toen ze op de Brusselse Ring autopech kreeg? Het zijn maar twee van de vele ‘Mysteries van Vlaanderen’ die Radio 2 probeerde op te helderen. Wij selecteerden er vijf uit het gelijknamige boek dat vanaf vrijdag in de winkel ligt. “Als het niet waar is, is het toch goed gevonden.”