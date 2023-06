EXCLUSIEF. Advocaten Reuzegommers dreigen met strafklacht tegen Acid na YouTube-filmpje: “Maar het was mijn plicht. Ik heb nergens spijt van”

Hoe klein brandje 'grootste drugsbende ooit' ontmasker­de: justitie maakt zich op voor nieuw monsterpro­ces

Maar liefst 128 verdachten — 124 natuurlijke personen en 4 rechtspersonen — zijn door de Brusselse raadkamer doorverwezen in het onderzoek naar een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde van Ecuador naar Europa. Het proces is een gevolg van het Sky ECC-onderzoek in Brussel, dat in oktober 2021 leidde tot een pak huiszoekingen waarbij 64 mensen werden opgepakt. Na het assisenproces rond de aanslagen in Zaventem lijkt er dus een nieuw monsterproces aan te komen. En zeggen dat alles begon bij een onschuldig brandje.