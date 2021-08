Examencentra kunnen strenger optreden tegen fraude tijdens rijexamen

"Uit overleg met de sector is gebleken dat personen en organisaties steeds inventiever worden om te slagen voor het examen", zegt minister Peeters. De nieuwe regelgeving maakt het vanaf 1 september mogelijk om onregelmatigheden en fraude - of pogingen daartoe - voor, tijdens of na het theorie- of praktijkexamen strenger te bestraffen. Verbale of fysieke agressie of het niet naleven van richtlijnen of instructies van examinatoren of andere medewerkers kunnen voortaan leiden tot een tijdelijke uitsluiting van de examens. Dat geldt zowel voor kandidaten als voor begeleiders.