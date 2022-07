Exact 1.082 bedrijven failliet in juni, cijfer voor Vlaanderen hoogste sinds 2013

Tegenover juni 2021 gaat het zelfs om een stijging van 75,9 procent. In vergelijking met dezelfde maand in pre-coronajaar 2019 gaat het om een stijging van 6,7 procent. De laatste keer dat er zoveel faillissementen waren, was in september 2019.

Toename

In elke regio ligt het aantal faillissementen in juni hoger dan in dezelfde maand de voorbije twee jaar. Alleen in het Vlaams gewest was er met 612 faillissementen ook een toename tegenover juni 2019 (+39,7 procent). Het is zelfs geleden van oktober 2013 dat er evenveel faillissementen waren in de regio.