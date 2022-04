Ex-zangcoach van Studio 100 in opspraak wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag: “Ik heb het ondergaan als een pop”

De bezieler van het Studio 100-koor moest in 2018 opstappen nadat meisjes hem hadden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Na een bemiddeling zou zangcoach A. nooit meer in het koorcircuit of met minderjarigen mogen werken. Maar daar lijkt hij zich niet aan te houden, zo schrijft De Morgen.

Begin 2018 werd de top van Studio 100 ingelicht over een zaak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun jeugdkoor. A. was in 2007 als zangcoach gestart bij het Studio 100-koor, en werkte in 2015 mee aan de talentenjacht ‘K3 zoekt K3’. “Hij besliste wie er kon deelnemen aan de shows”, aldus een koorlid in De Morgen. De Morgen sprak de voorbije weken met verschillende (oud-)koorleden en mensen uit de entourage. K.A. (46) blijkt jarenlang meisjes uit het koor te hebben benaderd: hij stuurde hen flirterige sms’jes en probeerde een relatie met hen aan te knopen. Zo drong A. bij een oud-koorlid (28) aan op een privéles bij hem thuis. Op een avond ging ze daarop in en kwam het tot seks. “Ik heb het ondergaan als een pop en ben nadien naar huis vertrokken.”

Zij diende in 2017 klacht in bij de lokale politie wegens verkrachting, maar die werd geseponeerd. De vrouw, die al uit het koor was gestapt en ontgoocheld de muziekwereld de rug toekeerde, lichtte Studio 100 niet in over haar klacht. “Ik dacht dat ik de enige was.”

Maar dat was ze niet. Veel leden waren op de hoogte van het gedrag. Maar pas nadat een van hen Viktor Verhulst in vertrouwen had genomen, kreeg ook de leiding van Studio 100 lucht van de zaak. Toen hij door de Studio 100-top werd aangesproken, zou A. verschillende relaties met koorleden hebben toegegeven. Tien dagen later was er een gesprek tussen A. en de Studio 100-leiding waarbij de samenwerking met onmiddellijke ingang werd stopgezet. Na zijn ontslag kwamen bij Studio 100 nieuwe verhalen naar boven van minderjarige meisjes die seksueel benaderd zouden zijn.

Het bedrijf kwam met A. in een addendum bij zijn ontslag overeen dat hij niet meer in het koorcircuit of met minderjarige meisjes zou werken. Maar volgens De Morgen houdt A. zich niet aan die afspraken. Zo werkt hij nu bij The Singing Factory, waar hij de muziek schreef voor de nieuwe musical Kamp Delta, die dit najaar in première gaat. Zijn werk als componist is volgens Anne-Marie Laureys, de advocate van A., toegelaten. Ze voegt er in De Morgen aan toe dat A. voor de musical Kamp Delta niet rechtstreeks in contact komt met jongeren. Toch was hij aanwezig bij de audities, bevestigt The Singing Factory.

Op zijn website, die dateerde van 2018 en die intussen offline is gehaald, presenteerde A. zich als zangcoach en bood hij ook individuele zanglessen aan voor “jong en oud”. Volgens Laureys was die website niet meer actueel.

