Ex-werkneemster kinderdagverblijf Mippie & Moppie getuigt anoniem bij VTM Nieuws: “Sommige kinderen werden niet in bed gelegd, maar gegooid”

Keerbergen Kinderdag­ver­blijf met onmiddel­lij­ke ingang geschorst nadat kind er werd vastgebon­den met ducttape, uitbaat­ster reageert: “Dit is een wraakactie van een ontslagen werknemer”

In Keerbergen is Kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 met onmiddellijke ingang voor twee maanden geschorst door het Agentschap Opgroeien, het voormalige Kind en Gezin. De beslissing kwam er nadat het agentschap vorige week een foto ontving waarop een kind te zien was dat in bed was vastgebonden met ducttape. Voor de uitbaatster is het niet de eerste keer dat ze in opspraak komt, maar volgens haar werd alles in scène gezet.

14 november